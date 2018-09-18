Нетаньяху позвонил Путину в связи с гибелью Ил-20 и выразил соболезнования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 сентября позвонил президенту РФ Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с гибелью российского военного самолета Ил-20 в Сирии. В результате крушения сбитого Ил-20 погибли 15 человек - военнослужащие. Путин о сбитом Ил-20: "это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств"

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. Он возложил ответственность за инцидент на Сирию.

Нетаньяху пообещал предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения самолета, - сообщает РИА Новости. Премьер Израиля предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля. Он заявил о важности продолжения координации Москвы и Тель-Авива в Сирии.

Ранее Армия обороны Израиля (IDF) в связи с гибелью в Сирии российского военного самолета Ил-20 сделала заявление. Израильские военные выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета - 15 военнослужащих. IDF назвала причиной крушение Ил-20 действия ПВО Сирии. Минобороны РФ обвинило Израиль, израильские самолеты прикрылись российским Ил-20.

Между Россией и Израилем два года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его союзников.