Армия обороны Израиля сделала заявление в связи с гибель российского Ил-20

Армия обороны Израиля (IDF) в связи с гибелью в Сирии российского военного самолета Ил-20 сделала заявление. Израильские военные выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета - 15 военнослужащих. IDF назвала причиной крушение Ил-20 действия ПВО Сирии. Найдены тела погибших сбитого Ил-20 и обнаружены части самолета

"Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет", — говорится в заявлении IDF, опубликованном в Twitter.

Израильские военные подчеркнули, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", что и стало причиной гибели Ил-20 ВКС РФ. "В момент когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве", - цитирует РБК заявление IDF.

По данным израильской армии, во время ударов ВВС Израиля по целям в Латакии российский военный самолет находился вне зоны проведения операции.

В сообщении IDF говорится, что сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов.

Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20. По мнению властей Израиля, вина за случившееся лежит на Иране и Дамаске. Израильские военные пообещали предоставить российским властям всю информацию по инциденту.

Все 15 членов экипажа сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 погибли.