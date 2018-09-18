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Найдены тела погибших сбитого Ил-20 и обнаружены части самолета
18 сентября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Место падения сбитого российского военного самолета Ил-20 обнаружено в Средиземном море. По данным Минобороны, обломки сбитого Ил-20 ВКС России были найдены в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в районе сирийской провинции Латакия.
К месту крушения российского самолета направлен "Селигер" с телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами, способными погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров, на борту.
В оборонном ведомстве сообщили, что на борт российских кораблей подняты фрагменты тел членов экипажа и личные вещи, а также обломки самолета.
В поисковой операции участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.
Погибли 14 россиян. Россия обвиняет в инциденте Израиль, который предупредил о своем ударе по сирийской провинции Идлиб всего за минуту. Израильские самолеты "подставили" Ил-20 под удар комплекса С-200 сирийских ПВО. Российские военные пообещали "адекватный ответ" на действия Израиля.
Напомним, самолет Ил-20 Воздушно-космических сил России перестал выходить на связь вечером в понедельник, 17 сентября, в Сирии при возвращении на базу Хмеймим.
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