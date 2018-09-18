Минобороны: в Сирии во время удара израильской авиации пропал Ил-20
18 сентября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в понедельник, 17 сентября, в Сирии при возвращении на базу Хмеймим исчез самолет Ил-20 Воздушно-космических сил России. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Министерстве обороны.
Отмечается, что связь с экипажем российского самолета Ил-20 пропала над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берега. Как уточняет РИА "Новости", воздушное судно исчезло с радаров во время налета на сирийскую провинцию Латакия четырех израильских самолетов F-16.
Кроме того, в этот же момент с фрегата ВМС Франции "Овернь" был осуществлен запуск ракет.
Известно, что на борту российского Ил-20 были 14 человек.
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