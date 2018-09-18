Минобороны: в Сирии во время удара израильской авиации пропал Ил-20

Вечером в понедельник, 17 сентября, в Сирии при возвращении на базу Хмеймим исчез самолет Ил-20 Воздушно-космических сил России. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Министерстве обороны.

Отмечается, что связь с экипажем российского самолета Ил-20 пропала над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берега. Как уточняет РИА "Новости", воздушное судно исчезло с радаров во время налета на сирийскую провинцию Латакия четырех израильских самолетов F-16.

Кроме того, в этот же момент с фрегата ВМС Франции "Овернь" был осуществлен запуск ракет.

Известно, что на борту российского Ил-20 были 14 человек.