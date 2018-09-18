СМИ: в Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Ираке не менее 27 тысяч человек отравились питьевой водой. Согласно последним данным источников, инцидент произошел провинции Басра на юге страны.

Соответствующие цифры предоставил первый заместитель главы палаты представителей парламента Ирака Хасан аль-Кааби. Ранее, как сообщает телеканал Al-Sumaria, гендиректор департамента здравоохранения города Басры Рияд Абд аль-Амир сообщил журналистам о 14 тысячах отравленных гражданах.

Отмечается, что происшествие случилось из-за загрязнения воды. В настоящий момент нет точной информации о состоянии пострадавших.