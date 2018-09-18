Украина договорилась о повышении цен на газ для населения

Киевские власти на переговорах с МВФ достигли принципиальной договоренности о постепенном повышении цены на газ до 2020 года. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

Повышение цен на газ для населения страны является одним из требований Международного валютного фонда для возможного предоставления украинскому государству очередного кредита.

По словам Коболева, данный вопрос сегодня является одним из важнейших в переговорах Незалежной с МВФ. Он добавил, что на текущий момент обсуждается темп роста стоимости газа.

Также он отметил, что на сегодняшний день уже имеется договоренность относительно выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет вплоть до апреля 2020 года.