В ДНР заявили, что к убийству Захарченко причастны западные спецслужбы
15 сентября 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко было осуществлено при содействии западных спецслужб.
Пушилин в беседе с журналистами подчеркнул, что специалисты в ходе анализа остатков взрывного устройства зафиксировали высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ. Именно это позволяет предположить, что теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ и западных спецслужб, передает РИА "Новости".
По словам врио главы ДНР, помощь в расследовании убийства Александра Захарченко оказывает российская сторона. Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов республики понимают, кто именно организовал и осуществил теракт.
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