В ДНР заявили, что к убийству Захарченко причастны западные спецслужбы

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко было осуществлено при содействии западных спецслужб.

Пушилин в беседе с журналистами подчеркнул, что специалисты в ходе анализа остатков взрывного устройства зафиксировали высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ. Именно это позволяет предположить, что теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ и западных спецслужб, передает РИА "Новости".

По словам врио главы ДНР, помощь в расследовании убийства Александра Захарченко оказывает российская сторона. Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов республики понимают, кто именно организовал и осуществил теракт.

Напомним, Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа текущего года.