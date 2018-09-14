В пятницу украинский лидер Петр Порошенко сообщил еще об одном поводе "помахать Москве ручкой". Речь идет о закреплении в Конституции Украины курса на вступление в Североатлантический альянс.

Порошенко подчеркнул, что подобное действие станет не только сигналом о твердости намерений Киева и месседжем для западных партнеров, но также и способом лишний раз "попрощаться" с Москвой, передает РИА Новости. "До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес", – заключил политик.

Напомним, ранее глава Украины внес в Верховную раду законопроект, согласно которому страна закрепляет в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз.