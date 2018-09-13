Из-за русского языка украинские политики устроили перепалку в прямом эфире

В прямом эфире телеканала Newsone украинские политики Ирина Фарион, Дмитрий Спивак и Евгений Червоненко устроили перепалку из-за русского языка.

По мнению Ирины Фарион, русский язык является «языком оккупантов». Жители Украины должны использовать только государственный язык, а за несоблюдение такого правила, необходимо жестоко наказывать. При этом она подчеркнула, что те, кто не владеет родным языком, не должны иметь право получать образование в стране, а также устраиваться на работу.



Спивак в свою очередь заявил, что для него русский язык – это язык Пушкина, Лермонтова и Толстого. Червоненко поинтересовался, когда Фарион говорила правду: когда была кандидатом в члены Компартии СССР или во время патриотических выступлений.