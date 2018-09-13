России и Японии нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" для продвижения по вопросу мирного договора. Так заявил японский премьер Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин ранее на ВЭФ предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить до конца текущего года мирный договор без каких-либо предварительных условий. Япония отвергла предложение президента России. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Сугаока пояснил, что Токио не подпишет мирный договор, пока не будет разрешена проблема с возвращением японской стороне южной гряды Курильских островов.

Сегодня Абэ изложил подход к заключению мирного договора с Россией, - передает РИА Новости.

"Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда ", — цитирует премьера агентство Киодо. Японское агентство выявило расхождение в позициях Абэ и Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора: японский премьер считает, что процесс потребует времени, а российский президент предложил заключить соглашение до конца года.

Как отметил Абэ, совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах является путем к заключению мирного договора между Японией и Россией.

В то же время, агентство Киодо обратило внимание, что ив речи Адэ не прозвучала и традиционная позиция о необходимости добиться решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.