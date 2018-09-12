Япония отказалась подписывать мирный договор с Россией
12 сентября 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 12 сентября, стало известно, что Япония отвергла предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора. Ранее сегодня в рамках ВЭФ глава РФ выдвинул такую идею.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Сугаока подчеркнул, что Япония не намерена подписывать мирный договор, пока не будет разрешена проблема с возвращением японской стороне южной гряды Курильских островов, передает портал "Лента.ру".
Политик подчеркнул, что Токио будет и в дальнейшем упорно вести переговоры с российскими коллегами на базе текущего курса, а мирный договор может быть подписан только после завершения спора.
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