Япония отказалась подписывать мирный договор с Россией

В среду, 12 сентября, стало известно, что Япония отвергла предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора. Ранее сегодня в рамках ВЭФ глава РФ выдвинул такую идею.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Сугаока подчеркнул, что Япония не намерена подписывать мирный договор, пока не будет разрешена проблема с возвращением японской стороне южной гряды Курильских островов, передает портал "Лента.ру".

Политик подчеркнул, что Токио будет и в дальнейшем упорно вести переговоры с российскими коллегами на базе текущего курса, а мирный договор может быть подписан только после завершения спора.