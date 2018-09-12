Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку

Детская писательница Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы учебники по русскому языку. Об этом она написала на своей страничке в социальных сетях.

По словам Ницой, она испытала «настоящий шок», когда увидела рекомендации по использованию учебника на сайте министерства образования. Однако детскую писательницу, скорее всего, возмутили статьи о гербе Российской Федерации, где говорится о двуглавом орле, с которым «воевать опасно».

Два года над удалось изъять учебники по русскому языку, призналась активистка. Теперь она будет просить украинских депутатов снять Лилию Грицевич с должности.

Как сообщают РИА Новости, Лариса Ницой известна своей активной борьбой за украинский язык. Её регулярно возмущают русскоговорящие соотечественники, которые, по её мнению, наиболее уязвимы для «российской пропаганды».