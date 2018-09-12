//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку

12 сентября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку
Соцсети

Детская писательница Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы учебники по русскому языку. Об этом она написала на своей страничке в социальных сетях.

По словам Ницой, она испытала «настоящий шок», когда увидела рекомендации по использованию учебника на сайте министерства образования. Однако детскую писательницу, скорее всего, возмутили статьи о гербе Российской Федерации, где говорится о двуглавом орле, с которым «воевать опасно».

Два года над удалось изъять учебники по русскому языку, призналась активистка. Теперь она будет просить украинских депутатов снять Лилию Грицевич с должности.

Как сообщают РИА Новости, Лариса Ницой известна своей активной борьбой за украинский язык. Её регулярно возмущают русскоговорящие соотечественники, которые, по её мнению, наиболее уязвимы для «российской пропаганды».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

КК

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет

Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная-1995» Челси Мариан Перл Смит умерла от рака 8 сентября. 45 лет модели, телеведущей и певице исполнилось только 23 августа.

//В мире

Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"

Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как американскому обществу внедрили в сознание идею о "России-злодейке". Речь идет о деле экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

//В мире

Абэ прокомментировал путь к мирному договору

Абэ прокомментировал путь к мирному договору

Совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах является путем к заключению мирного договора между Японией и Россией. Такое заявление сделал японский премьер Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

В Госдуме предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предостерег Украину от провокаций в Азовском море. Политик отметил, что в противном случае украинские военные корабли станут экспонатами в Крыму.

//В мире

Меркель: ФРГ не намерена игнорировать применение химоружия в Сирии

Меркель: ФРГ не намерена игнорировать применение химоружия в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не намерен игнорировать использование химического оружия где бы то ни было. Политик добавила, что Германия выступает за политическое решение по Сирии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно

Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно

Помощник президента Андрей Белоусов высказал мнение, почему в России жулики чувствуют себя комфортно. По словам Белоусова, контрольные органы так зарегулированы, что проверяют тех, кто работает "в белую".

//Общество

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Американские ученые выяснили, что курение электронных сигарет может вызвать рак рак легких, потому что большинство провоцирующих болезнь химических соединений остаются именно в этом органе.

//Шоу-бизнес

Архивное фото Ларисы Гузеевой заставило вспомнить 90-е

Архивное фото Ларисы Гузеевой заставило вспомнить 90-е

Ларису Гузееву называют одной из самых красивых актрис. Гузеева выложила в Instagram удивительное фото. Лариса запечатлена, как она призналась, в конце девяностых. Актриса очень худенькая, в бархатном платье.

//Шоу-бизнес

Поп-звезда Бритни Спирс опубликовала фото в бикини

Поп-звезда Бритни Спирс опубликовала фото в бикини

Популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс порадовала своих многочисленных поклонников, опубликовав в Instagram серию фотографий в бикини. Бритни Спирс находится в идеальной форме.

//Происшествия

В одной из школ Омска пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

В одной из школ Омска пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

В Омске пятиклассник на перемене ранил свою подругу из игрушечного пистолета. Следователи намерены в ближайшем времени проверить информацию о происшествии, которое случилось в одной из школ города.

//В мире

Япония отказалась подписывать мирный договор с Россией

Япония отказалась подписывать мирный договор с Россией

В среду, 12 сентября, стало известно, что Япония отвергла предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора. Ранее сегодня в рамках ВЭФ глава РФ выдвинул такую идею.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах

Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах

Певица Наташа Королева вслед за Ларисой Гузеевой и Екатериной Стриженовой опублковала архивное фото и вспомнила о "лихих" девяностых. "Синие тени на глазах, золотые цепи на шее и лосины. Юпи и Турбо".

//Политика

Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе

Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе

В среду, 12 сентября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай на регулярной основе будут проводить совместные учения.

//Общество

В Москве продолжает действовать "желтый" уровень опасности

В Москве продолжает действовать "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, предупреждение вновь продлили – до четверга, 13 сентября.

//Происшествия

Короткое замыкание произошло в московской гостинице "Космос"

Короткое замыкание произошло в московской гостинице "Космос"

В среду, 12 сентября, в московской гостинице "Космос", расположенной на Проспекте Мира, произошло короткое замыкание. Соответствующую информацию сообщил представитель столичного главка МЧС.

//В мире

Скотланд-Ярд отказался комментировать высказывание Путина по делу Скрипалей

Скотланд-Ярд отказался комментировать высказывание Путина по делу Скрипалей

Представитель Скотланд-Ярда в среду, 12 сентября, отказался комментировать высказывание президента России Владимира Путина о том, что российские власти нашли двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей.

//Расследования

Борисов высказался о повреждении «Союза» астронавтами США

Борисов высказался о повреждении «Союза» астронавтами США

Распространение голословных утверждений о том, что американские астронавты повредили космический корабль «Союз» на МКС, не только неприемлемо, но и крайне опасно, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

//В мире

Политолог рассказал о значении вероятного наступления ВСУ для будущего Донбасса

Политолог рассказал о значении вероятного наступления ВСУ для будущего Донбасса

Вероятное наступление Вооруженных сил Украины, в подготовке которого Киев ранее обвинили ополченцы, может привести к признанию Россией народных республик Донбасса. Об этом заявил политолог Алексей Чеснаков.

//Происшествия

На химзаводе в Дзержинске произошел пожар

На химзаводе в Дзержинске произошел пожар

В Дзержинске Нижегородской области на предприятии «Карбохим» вспыхнул пожар. Как выяснилось, причиной происшествия послужил взрыв химикатов в емкости с растворителем на территории завода.

//Новости СМИ2

//Расследования

Следователи проверят новость об избиении первоклассницы в Твери другой девочкой

Следователи проверят новость об избиении первоклассницы в Твери другой девочкой

Сегодня стало известно, что следователи проверяют информацию о жестоком избиении первоклассницы в Твери. Ранее ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой после нападения другой девочки.

//Общество

Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ

Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ

Владимир Путин предложил двум мужчинам, подозреваемым Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, осмелиться и публично рассказать о себе. "Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут".

//В мире

Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку

Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку

Детская писательница Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы учебники по русскому языку. Об этом она написала на своей страничке в социальных сетях.

//Культура

Актриса Татьяна Доронина празднует сегодня юбилей

Актриса Татьяна Доронина празднует сегодня юбилей

В среду, 12 сентября, художественный руководитель МХАТ имени М.Горького, актриса Татьяна Доронина отмечает юбилей. С праздником знаменитую артистку поздравил президент России Владимир Путин.

//Общество

В России подсчитали неженатых мужчин и незамужних женщин

В России подсчитали неженатых мужчин и незамужних женщин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал количество холостых мужчин и незамужних женщин в России. Оказалось, холостых мужчин более чем в два раза больше, чем незамужних женщин.

//Общество

Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов

Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов

Во вторник стало известно, когда температура в Москве опустится до нуля градусов. Специалисты Гидрометцентра отметили, что похолодание обрушится на столицу из-за скандинавского антициклона.

//Новости Redtram

//Экономика

Экономист рассказал об укреплении рубля

Экономист рассказал об укреплении рубля

Недавно министр экономического развития России Максим Орешкин назвал равновесный курс рубля при стоимости нефти в 78 долларов за баррель. Как он полагает, он составляет 50 рублей за доллар.

//В мире

Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США

Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США

Пастор-ясновидец из Нигерии Сильвестр Нманвоке сделал прогноз, в котором говорится о развале США в ходе Третьей мировой войны. Пророчество священнослужителя приведено в заметке, опубликованной интернет-СМИ.

//Общество

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Анталья. О пострадавших и разрушениях пока ничего не сообщалось. По данным Hurriyet, толчки ощущались во всех районах провинции Анталья и в Испарте.

//Мнение

Эксперт высказался насчет идеи заключить мирный договор между РФ и Японией

Эксперт высказался насчет идеи заключить мирный договор между РФ и Японией

Российский эксперт в среду, 12 сентября, прокомментировал предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о заключении мирного договора с Японией без каких-либо предварительных условий.

//Общество

Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

Явка на выборы мэра Москвы в 2018 г. совпала с уровнем 2013 г. Об этом на заседании Мосгоризбиркома сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов, подчеркнув, что Москва по уровню явки избирателей опередила крупнейшие города мира.

//Происшествия

На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты

На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты

На западе Крыма турист выжил после того, как сорвался с пятнадцатиметрового склона на камни. Соответствующую информацию утром в среду, 12 сентября, предоставили в крымском управлении МЧС России.

//Общество

В Москве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Тушино

В Москве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Тушино

На северо-западе Москвы в районе Тушино неизвестный мужчина в среду, 12 сентября, в одном из отделений банка мужчина взял в заложники нескольких человек. Оказалось, проводятся учения.

//Общество

СКР: девочка пострадала на новой детской площадке в Москве

СКР: девочка пострадала на новой детской площадке в Москве

В Москве следователи проводят доследственную проверку по сообщению о пострадавшей 11-летней девочке на детской площадке. Травмированная в районе Вешняки школьница попала в больницу с разбитой головой.

//Общество

«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду

«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду

Концерн "Калашников" создал беспилотник, который способен приземляться на водную поверхность. Как сообщает «Калашников медиа», беспилотный летательный аппарат имеет легкий вес, быстрый запуск, а также устойчивость к сильному ветру.

//В мире

У школы в Лас-Вегасе произошла стрельба, погиб ученик

У школы в Лас-Вегасе произошла стрельба, погиб ученик

У одной из средних школ в американском Лас-Вегасе произошла стрельба. Согласно последней информации, в результате случившегося на поле для гольфа учебного заведения Каньон-Спрингс погиб ученик.

//Общество

Украинская армия призналась в использовании запрещенной техники на Донбассе

Украинская армия призналась в использовании запрещенной техники на Донбассе

Украинское военное командование поблагодарило танкистов за выполнение боевых задач на Донбассе. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице в соцсетях Операции объединенных сил.

//В мире

Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря

Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря

Бронекатера, которые Украина начала перебрасывать в Азовское море, могут быть использованы в наступательной операции против ДНР. Такое предположение содержится в заметке, выложенной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы

Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы

Дочери хореографа Евгения Папунаишвили в минувший вторник, 11 сентября, исполнилось 9 месяцев. Счастливый отец впервые показал в соцсети лицо маленькой Софии, которая оказалась вылитой итальянкой.

//В мире

Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время

Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума сделал важное заявление. Политик сообщил, что приглашает главу Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки

Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки

У знаменитого актера Эммануила Виторгана, ставшего отцом в возрасте 78 лет, может появится еще один ребенок. Виторган мечтает о брате для своей маленькой дочке, Эстель сейчас полгода. А мечты сбываются.

//Политика

РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий

РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий

Российский президент Владимир Путин в среду, 12 сентября, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить до конца текущего года мирный договор без каких-либо предварительных условий.

//В мире

Путин заявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей известны властям РФ

Путин заявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей известны властям РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду сделал важное заявление в рамках пленарного заседания ВЭФ. По словам главы государства, российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей.

//В мире

Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет

Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет

Пропавший без вести 50-летний гражданин Сомсак Сомъйинг вернулся в семью спустя 19 лет. Как сообщает Третий национальный телеканал Таиланда, мужчина ушёл на заработки в 1999 году.

//В мире

Трамп намерен подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Трамп намерен подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует в скором времени подписать указ о введении санкций в отношении зарубежных организаций за вмешательство в процесс выборов в стране.

//Экономика

"Валютный навес" прогибает рубль

"Валютный навес" прогибает рубль

Стремительное падение курса российского рубля по отношению к другим мировым валютам вызывает беспокойство у простых граждан, но отнюдь не у финансовых менеджеров страны, которые абсолютно спокойно советуют россиянам не нервничать, а покупать рубли.

//Мнение

Эксперты прокомментировали заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

Эксперты прокомментировали заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

Украинские военачальники пытаются оправдаться перед населением, объявив о переброске военнослужащих ВС к Азовскому морю. Александр Шерин прокомментировал заявление командующего Сухопутными войсками Украины.

//В мире

Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины

Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины

Осенью будущего года российский глубоководный аппарат погрузится на дно Марианской впадины. Известно, что первая отработка данного погружения состоится весной 2019 года в акватории Черного моря.

//Общество

Смоделирован разгром Россией агрессивной Украины по грузинскому сценарию 2008-го

Смоделирован разгром Россией агрессивной Украины по грузинскому сценарию 2008-го

Последние недружественные действия и заявления украинской стороны свидетельствуют о том, что Киев может пойти на открытый конфликт с Россией, говорится в материале, который опубликован в блогосфере.

//В мире

Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения

Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей страничке в социальных сетях обвинила власти Украины в «медицинском геноциде» населения. По её мнению, из-за правительства в стране сокращается большое количество больниц и медработников.

//Шоу-бизнес

42-летняя Анастасия Волочкова похвасталась стройными ногами в ультрамини

42-летняя Анастасия Волочкова похвасталась стройными ногами в ультрамини

Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своими стройными ногами в ультрамини. Подписчики нередко осуждают танцовщицу за ее наряды, однако это платье пришлось им по душе.

//В мире

Пилот, спавший во время полета в бизнес-классе, возмутил пассажиров

Пилот, спавший во время полета в бизнес-классе, возмутил пассажиров

Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего в шотландский Глазго из Ньюарка, на днях были возмущены до глубины души, увидев командира воздушного судна, спящего в бизнес-классе.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры