Украинскую писательницу возмутило решение вернуть учебники по русскому языку
12 сентября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Детская писательница Лариса Ницой возмутилась решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы учебники по русскому языку. Об этом она написала на своей страничке в социальных сетях.
По словам Ницой, она испытала «настоящий шок», когда увидела рекомендации по использованию учебника на сайте министерства образования. Однако детскую писательницу, скорее всего, возмутили статьи о гербе Российской Федерации, где говорится о двуглавом орле, с которым «воевать опасно».
Два года над удалось изъять учебники по русскому языку, призналась активистка. Теперь она будет просить украинских депутатов снять Лилию Грицевич с должности.
Как сообщают РИА Новости, Лариса Ницой известна своей активной борьбой за украинский язык. Её регулярно возмущают русскоговорящие соотечественники, которые, по её мнению, наиболее уязвимы для «российской пропаганды».
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