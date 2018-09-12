Путин заявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей известны властям РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду сделал важное заявление в рамках пленарного заседания ВЭФ. По словам главы государства, российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей.

Путин подчеркнул, что в России изучили фотографии граждан, которых подозревают в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам президента, этих людей уже нашли, однако будет лучше, если они "выйдут на свет" самостоятельно и расскажут миру о себе.