Социологи: каждый шестой украинец симпатизирует Путину

Социологи рассказали, что каждый шестой гражданин Украины симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину, а также высказывается за скорейшее восстановление нормальных отношений с Москвой.

Глава украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отметил, что результаты опросов показывают следующее: 16 процентов украинцев демонстрируют пророссийские настроения. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова социолога, это может привести к тому, что после грядущих выборов в Верховную раду войдет пророссийская партия.

Напомним, очередные президентские и парламентские выборы на территории Украины должны состояться весной и осенью будущего года.

