МИД Украины обратится в ОЗХО из-за химического выброса в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направит обращение в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за ситуации на "Крымском титане", сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.[related_aricles]

Соответствующий документ будет направлен в ОЗХО после результатов экспертиз относительно состояния химического загрязнения в Крыму. Ведомство сейчас собирает необходимые документы.

Какое отношение имеет к применению химического оружия загрязнение воздуха в районе завода, Беца не пояснила.

Ранее стало известно, что специально созданная комиссия в Крыму оценит ущерб, понесенный жителями Армянска и близлежащих сел в результате выброса химического вещества. Горожанам пообещали выплатить денежную компенсацию.