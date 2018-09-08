Жителям крымского Армянска заплатят за вредный воздух

Специально созданная комиссия в Крыму оценит ущерб, понесенный жителями Армянска и близлежащих сел в результате выброса химического вещества.

Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет. По его словам, горожанам будет выплачена компенсация, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

Также депутат рассказал, что во время визита в село Перекоп он не увидел там никакой опасности для жизни людей. При этом местные жители жалуются, что у них «выгорел» весь урожай.

Шеремет считает, что из села нужно убрать всю пораженную химическими выбросами растительность. Местным жителям будет рекомендовано собрать всю пожелтевшую и высохшую листву на своих участках, а коммунальным службам – уничтожить ее.

Напомним, жители Армянска пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянска превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь Михайличенко заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей Аксенов заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу на две недели, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.