Бойцы армии ДНР готовы мстить за смерть Захарченко

Военнослужащих армии ДНР сдерживает только приказ не открывать огонь. Донецкая народная республика приняла на себя обязательства в ходе переговоров в Минске. Сейчас в Донбассе действует школьное перемирие. И официальный Донецк вынужден его соблюдать.

Если бы не перемирие, армейцы готовы были бы идти в бой хоть завтра. Они до сих пор горячо переживают трагическую гибель главы ДНР Александра Захарченко.

«Мы готовы мстить хоть с лопатами в руках», — пояснил корреспонденту АН боец одного из подразделений с позывным Мариуполь: «Благо они не запрещены минскими соглашениями».