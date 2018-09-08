Бойцы армии ДНР готовы мстить за смерть Захарченко
За «Батю» готовы мстить даже с лопатами в руках. Об этом говорят военнослужащие на передовой в Донбассе
8 сентября 2018, 13:36 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Военнослужащих армии ДНР сдерживает только приказ не открывать огонь. Донецкая народная республика приняла на себя обязательства в ходе переговоров в Минске. Сейчас в Донбассе действует школьное перемирие. И официальный Донецк вынужден его соблюдать.
Если бы не перемирие, армейцы готовы были бы идти в бой хоть завтра. Они до сих пор горячо переживают трагическую гибель главы ДНР Александра Захарченко.
«Мы готовы мстить хоть с лопатами в руках», — пояснил корреспонденту АН боец одного из подразделений с позывным Мариуполь: «Благо они не запрещены минскими соглашениями».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес