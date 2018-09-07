Франция: Российский спутник пытался перехватить наши данные

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что около года назад Франция засекла российский спутник, который чересчур близко приблизился к французскому.

«Мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа», — заявила министр.

При этом Флоранс Парли сообщила, что как только засекли спутник, за ним стали вести наблюдение.

Как сообщают РИА Новости, ранее западные страны не раз обвиняли Российскую Федерацию в шпионаже. Москва, в свою очередь, такие утверждения отрицает.