Назначен временный глава ДНР
7 сентября 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 7 сентября, стало известно, кто стал исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики. Данное решение принималось ранее сегодня в рамках пленарного заседания Народного Совета ДНР.
Врио главы ДНР стал председатель парламента Денис Пушилин. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство депутатов. передает ТАСС.
Ранее генпрокуратура ДНР подала в Народный совет представление о необходимости назначить временно исполняющего обязанности лидера республики, а также заново сформировать Совет министров и ЦИК.
Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.
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