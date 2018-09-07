Назначен временный глава ДНР

Утром в пятницу, 7 сентября, стало известно, кто стал исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики. Данное решение принималось ранее сегодня в рамках пленарного заседания Народного Совета ДНР.

Врио главы ДНР стал председатель парламента Денис Пушилин. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство депутатов. передает ТАСС.

Ранее генпрокуратура ДНР подала в Народный совет представление о необходимости назначить временно исполняющего обязанности лидера республики, а также заново сформировать Совет министров и ЦИК.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.