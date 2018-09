Александр Петров прокомментировал сообщения о подозреваемых в деле Скрипаля

Один из подозреваемых, чье имя ранее было названо властями Великобритании как злоумышленника, причастного к отравлению Скрипалей, в интервью журналистам прокомментировал эти заявления.

Александр Петров пояснил, что не имеет никакого отношения к данной истории. Он уточнил, что действительно работает начальником участка в филиале НПО "Микроген", однако никогда не был в Лондоне.

"Это полное совпадение", - сказал он в разговоре с корреспондентом RT.

Напомним, ранее британская прокуратура заявила о готовности предъявить обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову.

Их подозревают в заговоре с попыткой убийства, попытке убийства, использовании и хранении запрещенного вещества "Новичок", а также причинении тяжких телесных повреждений.

Позднее в российских СМИ прошла информация о том, что данные, аналогичные тем, коими обладает один из подозреваемых, встречаются у сотрудника, работающего в фирме по производству иммунобиологических препаратов.

Counter-terrorism police release images of two suspects in connection with Salisbury attack https://t.co/rwrVyv0VO1 pic.twitter.com/msOgywBGG5