Александр Петров прокомментировал сообщения о подозреваемых в деле Скрипаля
6 сентября 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Один из подозреваемых, чье имя ранее было названо властями Великобритании как злоумышленника, причастного к отравлению Скрипалей, в интервью журналистам прокомментировал эти заявления.
Александр Петров пояснил, что не имеет никакого отношения к данной истории. Он уточнил, что действительно работает начальником участка в филиале НПО "Микроген", однако никогда не был в Лондоне.
"Это полное совпадение", - сказал он в разговоре с корреспондентом RT.
Напомним, ранее британская прокуратура заявила о готовности предъявить обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову.
Их подозревают в заговоре с попыткой убийства, попытке убийства, использовании и хранении запрещенного вещества "Новичок", а также причинении тяжких телесных повреждений.
Позднее в российских СМИ прошла информация о том, что данные, аналогичные тем, коими обладает один из подозреваемых, встречаются у сотрудника, работающего в фирме по производству иммунобиологических препаратов.
Counter-terrorism police release images of two suspects in connection with Salisbury attack https://t.co/rwrVyv0VO1 pic.twitter.com/msOgywBGG5— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 5 сентября 2018 г.
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