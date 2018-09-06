Выложено видео уничтожения российскими Су-34 складов боевиков в сирийском Идлибе

В интернете появилось видео, на котором запечатлены удары российской боевой авиации по объектам, принадлежавшим террористам, действующим на территории сирийского Идлиба. Данные кадры распространило военное ведомство РФ.

Как сообщили в Минобороны, ролик был снят во время налета Су-34 на склады боевиков. Самолеты разбомбили помещения, где противостоящие властям Сирии бандиты хранили свои дроны и взрывчатые вещества.

Ранее на текущей неделе стало известно о новом случае уничтожения российскими военными беспилотников, запущенных экстремистами. Два аппараты были сбиты возле базы Хмеймим, где располагается группировка ВКС РФ.

Подобные инциденты происходят в районе аэродрома регулярно. Согласно сведениям, озвученным представителями Минобороны, за последний месяц удалось ликвидировать почти полсотни дронов.