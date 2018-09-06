Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал послание властям США через специального посланника, который ранее доставил ему в Пхеньян письмо от президента Южной Корем Мун Чжэ Ына.

В своем послании президент КНДР заявил, что прогресс в отношении денуклеаризации Корейского полуострова оценивает иначе, чем США. Ким Чен Ын отметил, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом, прошедшим 12 июня в Сингапуре, в Северной Корее был демонтирован полигон Пхунгери. И теперь КНДР фактически лишена возможности проводить ядерные испытания. Северокорейский лидер заявил, что международное сообщество не оценило этот шаг Пхеньяна.

Тем не менее, Ким Чен Ын выразил надежду на то, что процесс урегулирования ситуации на корейском полуострове и нормализация отношений КНДР и США произойдут еще при действующем американском президенте, срок полномочий которого истекает в январе 2021 года, сообщает РИА Новости.