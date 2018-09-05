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Мэй: Подозреваемые по "делу Скрипалей" - это офицеры ГРУ
5 сентября 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что обвиняемые в причастности к отравлению в Солсбери семьи Скипаль являются сотрудниками ГРУ.
«Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ», — сказала Мэй.
Напомним, что ранее прокуратура Британии сообщила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых к причастности отравлению в английском городе Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Спустя время, Скотланд-Ярд опубликовал снимки подозреваемых. На фотографии изображены два мужчины. На снимках подписаны: Руслан Боширов и Александр Петров. В среду, 5 сентября, Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам России по делу об отравлении семьи Скрипалей, передают РИА Новости.
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