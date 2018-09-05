В Британии назвали имена граждан РФ, подозреваемых в отравлении Скрипалей

В среду, 5 сентября, британские прокуроры назвали имена граждан Российской Федерации, которые подозреваются в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Согласно последней информации, мужчину и женщину могли попытаться убить россияне Александр Петров и Руслан Боширов, передает агентство Reuters. Прокуратура не намерена запрашивать у российских властей экстрадицию подозреваемых, поскольку на их арест уже выпущен европейский ордер.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта текущего года. Москва категорически отрицает свою причастность к случившемуся, несмотря на обвинения Лондона.