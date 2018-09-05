В Британии назвали имена граждан РФ, подозреваемых в отравлении Скрипалей
5 сентября 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 5 сентября, британские прокуроры назвали имена граждан Российской Федерации, которые подозреваются в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.
Согласно последней информации, мужчину и женщину могли попытаться убить россияне Александр Петров и Руслан Боширов, передает агентство Reuters. Прокуратура не намерена запрашивать у российских властей экстрадицию подозреваемых, поскольку на их арест уже выпущен европейский ордер.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта текущего года. Москва категорически отрицает свою причастность к случившемуся, несмотря на обвинения Лондона.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес