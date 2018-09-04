Спикер Рады считает Гитлера самым большим демократом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий выступил в национальном телеэфире. В ходе своего выступления он заявил, что самым большим сторонником демократии считает… Адольфа Гитлера.

Рассуждая о проблемах демократии и предстоящих президентских и парламентских выборах на Украине, Андрей Парубий заявил: «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Но самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах».

В подтверждение своих слов украинский политик добавил, что изучал научные основы прямой демократии и убежден в том, что Гитлер внес большой вклад в ее формирование и развитие, сообщает РИА Новости.