Почему Моника Левински прервала интервью после вопроса о Клинтоне
4 сентября 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
Моника Левински покинула интервью, когда ее спросили, ждет ли она извинений от бывшего президента США Билла Клинтона, с которым у нее был роман. Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить ее поступок.
Левински выступила на пресс-конференции Channel 2, на которой рассказала о своей жизни после скандала. Потом планировалась ее беседа с ведущим местных новостей Йонитом Леви. Однако его первый вопрос о том, ждет ли она личных извинений от Клинтона, вызвал неожиданную реакцию Левински. Моника ушла: «Извините, но я не смогу это сделать», сообщает Газета.ру.
Представитель женщины, как и организаторы выступлений, не смогли этого объяснить. Рассказала о мотивах своего поступка сама Левински в соцсетях. По ее словам, вопрос телеведущего был «вопиющим пренебрежением» к их договоренностям, так как ранее они обсудили, на какие вопросы она готова ответить.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес