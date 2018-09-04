Почему Моника Левински прервала интервью после вопроса о Клинтоне

Моника Левински покинула интервью, когда ее спросили, ждет ли она извинений от бывшего президента США Билла Клинтона, с которым у нее был роман. Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить ее поступок.

Левински выступила на пресс-конференции Channel 2, на которой рассказала о своей жизни после скандала. Потом планировалась ее беседа с ведущим местных новостей Йонитом Леви. Однако его первый вопрос о том, ждет ли она личных извинений от Клинтона, вызвал неожиданную реакцию Левински. Моника ушла: «Извините, но я не смогу это сделать», сообщает Газета.ру.

Представитель женщины, как и организаторы выступлений, не смогли этого объяснить. Рассказала о мотивах своего поступка сама Левински в соцсетях. По ее словам, вопрос телеведущего был «вопиющим пренебрежением» к их договоренностям, так как ранее они обсудили, на какие вопросы она готова ответить.