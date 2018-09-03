Тимошенко подняла вопрос об отставке кабмина при повышении цен на газ

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила Верховной раде отправить в отставку кабмин во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, если будет поднято решение о повышении цены на газ для населения.

Об этом она заявила сегодня, выступая во время заседания Рады.

Чтобы получить очередной транш кредита, Украина должна выполнить одно из требований МВФ - повысить тарифы на газ для населения.

Ранее на своей официальной странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал жителям Украины меньше потреблять газа, чтобы его не пришлось в России или в другом месте.

Консультации по вопросу согласования цены на газ будут проходить во время визита миссии МВФ в Киев в сентябре. Украине планируется выделить $17,5 млрд в качестве финансовой помощи и поддержания стабильности экономики .