Папе Римскому подарили мотороллер
2 сентября 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Папе Римскому Франциску подарили мотороллер итальянской марки 1971 года выпуска. Его преподнесли участники Второго международного съезда владельцев таких мотороллеров во время встречи с понтификом.
Модель украшена гербом Ватикана и символами папской власти - двумя перекрещенными ключами. Также мотороллер имеет специальные номера BF362918, где BF - инициалы (Бергольо Франческо), а в цифрах зашифрована дата рождения понтифика (1936 год) и дата преподнесения подарка. 81-летнему понтифику вручен и персонализированный шлем.
Подобные подарки были ранее проданы на аукционах, а вырученные средства направлены на благотворительность, передает ТАСС.
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