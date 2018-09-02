Папе Римскому подарили мотороллер

Папе Римскому Франциску подарили мотороллер итальянской марки 1971 года выпуска. Его преподнесли участники Второго международного съезда владельцев таких мотороллеров во время встречи с понтификом.

Модель украшена гербом Ватикана и символами папской власти - двумя перекрещенными ключами. Также мотороллер имеет специальные номера BF362918, где BF - инициалы (Бергольо Франческо), а в цифрах зашифрована дата рождения понтифика (1936 год) и дата преподнесения подарка. 81-летнему понтифику вручен и персонализированный шлем.

Подобные подарки были ранее проданы на аукционах, а вырученные средства направлены на благотворительность, передает ТАСС.