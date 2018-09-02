Ирак отказался от доллара в торговле с Ираном

Председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак заявил, что Багдад и Тегеран договорились не использовать доллар при осуществлении торговых операций между странами.

При совершении торговых сделок Ирак и Иран теперь будут использовать в основном национальные валюты. Доллар будет выведен из торгового оборота между этими двумя государствами.

«Мы отказались от долларовых операций. Большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах. Условия договоренностей в некоторых случаях предусматривают также возможность взаимовыгодного обмена товара на товар», - сообщил Яхъя аль-Исхак.

Представитель ирако-иранской торговой палаты также привел данные, согласно которым объем торговых операций между Ираком и Ираном достигает восьми миллиардов долларов ежегодно, сообщает RT.