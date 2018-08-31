Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко «может быть инсценировкой». Как сообщил бывший советник главы МВД Украины, он не будет в это верить, пока не получит «100-процентного подтверждения».

«Это может быть еще одной инсценировкой. Я буду ждать информации от своих каналов, и посмотрим, что будет на похоронах, кого вообще хоронить будут», - приводит слова Геращенко сайт РБК.

Сегодня в пятницу в кафе Донецка «Сепар» произошёл взрыв. В результате инцидента погиб Александр Захарченко, еще пострадали три человека. В МИД России заявили, что целью убийства является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.