Верховная рада заявила, что смерть Захарченко может быть "инсценировкой"
31 августа 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко «может быть инсценировкой». Как сообщил бывший советник главы МВД Украины, он не будет в это верить, пока не получит «100-процентного подтверждения».
«Это может быть еще одной инсценировкой. Я буду ждать информации от своих каналов, и посмотрим, что будет на похоронах, кого вообще хоронить будут», - приводит слова Геращенко сайт РБК.
Сегодня в пятницу в кафе Донецка «Сепар» произошёл взрыв. В результате инцидента погиб Александр Захарченко, еще пострадали три человека. В МИД России заявили, что целью убийства является срыв выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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