Глава ДНР Захарченко: кем был лидер непризнанной республики до взрыва в кафе

В Донецке убили главу ДНР Александра Захарченко. «Аргументы недели» вспоминают жизненный путь лидера восставшего против киевской власти Донбасса.

Александру Захарченко было 42 года. Свою карьеру будущий руководитель самопровозглашенного государства начал в одной из донецких шахт, где трудился горным электромехаником.

Впоследствии Захарченко занимался бизнес-деятельностью. Во второй половине 2000-х он занимал должность директора торгового дома, контролируемого структурами украинского олигарха Рината Ахметова.

В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. Донбасс не принял новую власть, в регионе вспыхнули массовые протесты. Александр Захарченко, являвшийся в тот момент руководителем местного отделения общественной организации «Оплот», оказался в эпицентре стремительно развивающихся событий.

16 апреля Захарченко во главе группы из семи вооруженных человек взял под контроль здание администрации Донецка. Лидер ополченцев заявил, что он и его товарищи не покинут мэрию, пока не будут выполнено их требование – организация регионального референдума.









Украинские власти не услышали Захарченко, референдум о независимости в самопровозглашенной ДНР провели своими силами. Вслед за этим в Донбассе начались ожесточенные боевые действия между защитниками республики и киевскими силовиками. Захарченко в мае назначили военным комендантом Донецка, затем он занял пост заместителя министра внутренних дел ДНР. Лидер ополченцев участвовал в боях и был ранен в руку, командуя атакой на поселок Кожевня 22 июля.

7 августа должность главы республики покинул Александр Бородай. Его преемником стал Захарченко.

2 ноября политик победил на состоявшихся в самопровозглашенном государстве всеобщих выборах. За Александра Захарченко проголосовали 765 тысяч человек – 75% избирателей, пришедших на участки.









Через некоторое время лидер ДНР снова получил ранение, на этот раз в ногу. Это произошло 17 февраля 2015 года в ходе боев за город Дебальцево.

Жизнь Александра Захарченко оборвалась 31 августа 2018-го в донецком кафе «Сепар», где прогремел взрыв. У политика остались супруга Наталья и четверо сыновей.