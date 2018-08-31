Глава ДНР Захарченко погиб при взрыве в кафе Донецка

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, сообщили СМИ со слов очевидцев происшествия.

Свидетели сообщили, что в кафе-ресторане «Сепар» в Донецке, находящемся буквально в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР, произошел взрыв.

Пресса пишет о гибели главы ДНР Александра Захарченко, находившегося в этот момент в заведении. Также известно, что при взрыве получил ранения заместитель председателя Совета министров республики Александр Тимофеев. Другие подробности происшествия уточняются.

По предварительным данным, взрывчатка могла находиться в припаркованном возле кафе автомобиле. Александра Захарченко успели довезти до больницы, но полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью, он скончался от ран.

Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил Донецкую народную республику в августе 2014 года, сменив на этому посту Александра Бородая.