Посол Сирии в РФ прокомментировал угрозу удара со стороны США

Сирия уничтожила свой арсенал химического оружия в 2013 году. Страна никогда не использовала это оружие и не будет использовать его впредь, заявил посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

«Как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперед для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии», - прокомментировал посол САР в России слова представителей США, заявивших о готовности нанести удар по Сирии в случае применения химического оружия в республике.

Ранее по каналам российского Министерства обороны стало известно, что в населенном пункте Кафер-Зайта в Идлибе сирийскими боевиками при поддержке британских спецслужб готовится провокация – инсценировка применения химического оружия с участием печально известных «Белых касок», сообщает RT.