В Черном море состоялись совместные учения Грузии и США

Совместные учения и тренировки сотрудников департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и членов экипажа эсминца ВМС Соединенных Штатов Америки "Карни" прошли в акватории Черного моря. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота приступил к учениям в Охотском море В пресс-службе грузинского МВД уточнили, что в рамках маневров участники должны были задержать условные корабли-нарушители и проверить граждан, которые находились на борту, передает RT. Кроме того, в ходе тренировок был проведен курс по оказанию первой помощи.

Отмечается также, что эсминец "Карни" прибыл в Грузию для обеспечения безопасности Черного моря, а также для поддержки партнеров и союзников в регионе.