Умерла самая знаменитая в мире капибара
25 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что скончался самый известный в мире капибара ДжоДжо. Грызун стал звездой инстаграма благодаря своей дружелюбности. О смерти питомца сообщил владелец капибары Коди Кеннеди.
Капибара ДжоДжо жил в Лас-Вегасе вместе со своим хозяином Коди Кеннеди. Коди приобрел водосвинку пять лет назад за 800 долларов у заводчиков капибар. Имя питомцу было выбрано методом перебора – хозяин называл разные клички до тех пор, пока питомец не отозвался на ДжоДжо.
О причине смерти питомца хозяин не сообщил ничего. Известно, что в неволе капибары могут жить до 12 лет, а ДжоДжо прожил всего пять. «Спасибо за любовь!», - подписал Коди Кеннеди фотографию питомца с датами его рождения и смерти.
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