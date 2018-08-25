Глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что пригласила российского президента Владимира Путина на свою свадьбу спонтанно, и удивилась, когда он принял приглашение.

В начале июня Карин Кнайсль разослала приглашения на свою свадьбу президенту Австрии и коллегам из правительства, «потому что так полагается». А когда 5 июня президент России Владимир Путин был с визитом в Вене, спонтанно пригласила и его, заявив, что хочет представить своего избранника. Лишь 19 июля невесте стало известно, что Владимир Путин принял приглашение посетить свадебное торжество. Карин Кнайсль призналась в интервью, что его согласие стало приятной неожиданностью.

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и ее избранника, австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, 18 августа. Он провел на свадьбе всего один час, а затем улетел в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.