Украина влезла в долги, придется платить высокий процент

Эксперт назвал размещение министерством финансов Украины облигаций внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов вынужденной мерой. Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook сообщил, что деньги заняты под "нереально дорогой" процент — 9,10-9,15% годовых, - сообщает РИА Новости.

Украине предстоит "протянуть" до получения следующего транша МВФ. Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже, средства будут направлены в бюджет.

МВФ обещал выделить и передать Украине 17,5 миллиарда долларов в течение четырех лет. С 2015 по 2017 год украинские власти получили четыре транша на более чем восемь миллиардов долларов.

Пятый транш Киев ожидал получить до конца 2017 года, но до сих пор денег нет. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения. Киев пока откладывает принятие решения по этому вопросу.