В Финляндии автобус упал с моста на железную дорогу‍

Около финского города Куопио пассажирский автобус рухнул на железнодорожное полотно. В результате происшествия три человека погибло, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. В Индии в ущелье рухнул автобус с паломниками

По информации полиции, в автобусе находились 20 человек. Как сообщается, инцидент произошел в результате технической неисправности транспортного средства.

По предварительным данным, как передают СМИ, причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса. В аварии также пострадали пять легковых автомобилей.

В настоящее время место аварии оцеплено. Движение по трассе и железной дороге приостановлено. На участке работают правоохранители и экстренные службы.