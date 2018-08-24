Количество жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 555 человек

В пятницу стало известно, что число жертв двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок вновь увеличилось. К настоящему моменту появилась информация о том, что число погибших достигло 555 человек.



В Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметили, что около 1,5 тысячи людей пострадали, а десятки тысяч жителей острова были вынуждены уйти из своих домов, передает сегодня телеканал Channel News Asia.

Напомним, 5 августа к северу от Ломбока произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. После него были зафиксированы два афтершока магнитудой 5,4 и 4,3 балла по шкале Рихтера. В минувшее воскресенье на острове также были замечены подземные толчки, магнитуда которых составляла 6,9 балла.