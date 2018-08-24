За покупку С-400 у России США пригрозили санкциями всему миру
24 августа 2018, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]
За покупку зенитных ракетных комплексов С-400 Соединённые Штаты пригрозили партнерам НАТО и другим странам мира санкциями. Руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт пояснила, что российские системы противовоздушной обороны якобы не совместимы с другими системами НАТО.
«Для нас это повод для беспокойства. Вы знаете, что это противоречит нашей политике, чтобы союзник по НАТО, такой как Турция, использовал С-400», - заявила она.
По словам Науэрт, покупка зенитных ракетных комплексов «может спровоцировать санкции по всему миру», передаёт сайт kp.ru. Напомним, что в ближайшее время Индия собирается приобрести С-400.
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