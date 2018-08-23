Эксперт объяснил итог переговоров Патрушева и Болтона в Женеве
23 августа 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном продолжаласm более пяти часов. После переговоров Николай Патрушев заявил, что итоговое заявление - коммюнике - по результатам встречи с Джоном Болтоном не подписано.
Российский политолог Алексей Зудин прокомментировал итоги этой встречи. По мнению эксперта, отсутствие итогового коммюнике связано с тем, что американцы фактически имеют два политических курса относительно России, - передает RT.
"Одна внешняя политика — политика избранного президента Трампа, который пытается наладить отношения с Россией, выстраивая диалог. А вторая — политического большинства в нынешнем американском истеблишменте", - пояснил эксперт. Болтон попытался включить в итоговый документ пункт о "российском вмешательстве" в американские выборы. Как сказал политолог, это "дань доминирующему тренду в политической атмосфере Вашингтона".
Но Зудин подчеркнул, что было бы ошибкой преуменьшать важность самой встречи из-за отсутствия коммюнике.
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