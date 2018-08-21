В Австралии умер «русский Тарзан», проживший 60 лет в джунглях

В Австралии в возрасте 88 лет скончался отшельник Михаил Фоменко, прозванный «русским Тарзаном». Он прожил в австралийских джунглях более 60 лет. О смерти Михаила Фоменко сообщила его сестра Инесса.

Михаил Фоменко – сын грузинской княжны Елизаветы Мачабели и русского атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. В 1930-х годах его семья сбежала из Советского Союза в Китай. Затем, когда в Поднебесную вторглись японские войска, семья переехала в Австралию.

Живя в Сиднее, Михаил пошел по стопам отца-спортсмена. Он занимался легкой атлетикой и был включен в состав австралийской сборной на Олимпиаде 1956 года. Однако после Олимпиады он оставил семью и спортивную карьеру и уехал на север Австралии, чтобы жить в лесу в одиночестве.

За 60 лет, проведенные в джунглях, Михаил не раз бывал на грани гибели. Его арестовывали за бродяжничество. Его отправляли на принудительное лечение электрошоком в психиатрическую клинику. Но каждый раз он снова возвращался в джунгли. Иногда он прибивался к племени аборигенов, но большую часть жизни провел в лесу в одиночестве.

Инесса, сестра Михаила Фоменко, рассказала, что последние годы своей жизни Михаил провел в доме престарелых, где и скончался. «Его запомнят как человека, питавшего бессмертную любовь к австралийским джунглям и имевшего невероятное мужество исполнять свои мечты», - приводят ее слова «Известия».