Украинский посол: Киев входит в десятку главных приоритетов США

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый сделал важное заявление. По словам дипломата, Киев в настоящий момент входит в десятку главных приоритетов Вашингтона во внешней политике.

В рамках пресс-конференции Чалый отметил, что американская поддержка безопасности и обороны Украины увеличивается, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп одобрил бюджет страны на будущий финансовый год. В документе подчеркивается, что на военную помощь украинской стороне было выделено 250 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.