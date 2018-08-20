Автомобиль протаранил террасу бара в Испании, есть пострадавшие

В испанской Сарагосе в понедельник, 20 августа, автомобиль протаранил террасу бара. Согласно последней информации, в результате случившегося травмы различной степени тяжести получили три человека.

Гражданская Гвардия отмечает, что машина на скорости около 70 километров в час наехала на тротуар и проехала примерно 40 метров. В какой-то момент транспортное средство протаранило летнюю террасу бара, где сидели люди.

Как уточняет портал Heraldo.es, водитель автомобиля скрылся с места аварии. Все пострадавшие были экстренно доставлены в больницы. Они находятся в сознании и, вероятно, в скором времени смогут предоставить подробности случившегося. Сейчас инцидент расценивается как нарушение ПДД.