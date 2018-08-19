Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован украинской стороной в порту Херсона сроком на три года, заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Украинский чиновник заявил, что представители украинской стороны «обязаны» попасть на российское судно, а российский экипаж «Механика Погодина» понесет ответственность за то, что препятствует этим попыткам проникновения портовой инспекции в проведении проверки после якобы поступившей анонимной жалобы на неудовлетворительное состояние танкера.

«Это наша ответственность как государства. У нас есть правоохранительные органы. Они обязаны предоставить контролирующим структурам возможность провести контроль в соответствии с их полномочиями. И это будет сделано», - заявил Гданов.

Капитан танкера сообщил, что во время захода в порт Херсона никаких требований с украинской стороны не предъявлялось. Он выразил протест в связи с незаконным удержанием танкера в порту. Однако уже третья заявка капитана «Механика Погодина» на выход из порта игнорируется украинской стороной, сообщает РИА Новости.