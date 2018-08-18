Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан скончался сегодня, 18 августа, в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН.

В сообщении значится, что Аннан ушел из жизни после непродолжительной болезни. В последние дни его жизни рядом были его дети, супруга и близкие люди. Причина смерти не уточняется.

Напомним, должность генерального секретаря Аннан занимал с 1997 года и пробыл на ответственном посту в течение 10 лет. В 2001 году ныне покойный экс-генсек получил Нобелевскую премию мира.