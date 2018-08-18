Зачем украинские туристы едут в Крым

Туристы из Украины этим летом едут в Крым посмотреть Крымский мост, построенный через Керченский пролив и соединивший полуостров с Кубанью, и за безопасным и комфортабельным отдыхом на Черном море. Алексей Лысенков: Пляжи в Крыму забиты, отели переполнены- люди едут отдыхать

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подчеркнул, что как ни опровергали в Киеве информацию о запуске движения по Крымскому мосту, украинские туристы не поверили, поехали сами и убедились - мост есть.

"Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", — цитирует крымского чиновника РИА Новости.

Черняк отметил, что, приезжая в Крым, туристы из Украины получают комфортабельные условия для отдыха, чего не найдешь на украинских курортах. Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. По его словам, украинцы довольны особым гостеприимством крымчан и делятся потом впечатлениями у себя на родине.