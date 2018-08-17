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В Киеве не исключают конфискацию и продажу российского судна "Механик Погодин"
17 августа 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Заблокированный в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» может быть конфискован и продан с молотка, чтобы покрыть убытки Украины, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка, чтобы покрыть убытки», - заявил сегодня Владимир Омелян на пресс-конференции.
«Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самим судам», - подчеркнул украинский министр инфраструктуры, уточнив, что считает такие действия логичными и адекватными.
Российский танкер «Механик Погодин», имеющий разрешение на вход в порт Херсона, прибыл туда 10 августа с грузом для украинских получателей. С тех пор танкер заблокирован в порту вместе с экипажем, состоящим из 12 человек. Только за истекшие сутки команда танкера предотвратила две попытки незаконного проникновения на корабль представителей украинской стороны под видом проверок, сообщает РИА Новости.
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