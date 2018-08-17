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Турецкий суд вновь отказался освободить пастора Брансона

17 августа 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий суд вновь отказался освободить пастора Брансона
Фото: pixabay.com

Турецкий суд в Измире в третий раз отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста. Ранее суд отклонил его ходатайство о предоставлении возможности покинуть Турцию.

Дело американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по подозрению в контактах с террористами, стало одной из причин резкого обострения отношений между США и Турцией. После того, как в Турции отказались вернуть американского пастора на родину, минфин США обвинил в серьезных нарушениях прав человека главу турецкого минюста Абдулахмита Гюля и главу МВД Сулеймана Сойлу. Против них были введены персональные санкции.

Вашингтон предпринимал и другие попытки заставить Турцию проявить сговорчивость. Так, на днях президент США Дональд Трамп санкционировал повышение в два раза пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Из-за этого курс турецкой лиры упал по отношению к доллару до исторического минимума, но затем стал выравниваться. Накануне в Турции заявили, что благодаря стойкости народа и лидерским качествам президента Турции страна успешно противостоит попытке экономического переворота, сообщает РИА Новости.

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