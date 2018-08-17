МИД РФ направил ноту протеста в Госдеп США

МИД РФ направил в Госдепартамент США ноту протеста в связи с продолжающимися грубыми нарушениями норм международного права со стороны США в отношении диппредставительств РФ.

В закрытых в прошлом году по требованию Госдепа США российских дипломатических представительствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско остались предметы личной собственности сотрудников и членов их семей. В связи с этим Москва потребовала от Вашингтона обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц в помещения, чтобы забрать свои вещи. Кроме того, Москва требует отчета о мерах, принятых американской стороной для обеспечения безопасности и сохранности имущества.

В направленной Госдепу США ноте протеста, в частности, отмечается, что действия американской стороны подрывают принципы суверенного равенства государств, а их последствия выходят далеко за рамки двусторонних отношений РФ и США. Россия также обратилась к генсеку ООН в связи со сложившейся ситуацией, сообщает РИА Новости.